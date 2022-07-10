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Гараж с двумя автомобилями внутри полыхал в Уссурийске

Гараж с двумя автомобилями внутри полыхал в Уссурийске

В минувшие выходные пожарные тушили гараж в частном секторе Уссурийска. Пламя повредило не только постройку, но и имущество внутри нее — два легковых автомобиля, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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