Юго-Восточный Курьер

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Заммэра Ракова: в электронной медкарте москвичей теперь появятся снимки лучевых исследований из частных и федеральных клиник

Заммэра Ракова: в электронной медкарте москвичей теперь появятся снимки лучевых исследований из частных и федеральных клиник

В ЭМК пациентов появится новая информация На портале правительства Москвы сообщается, что пациентам городских больниц города теперь будут доступны результаты КТ- и МРТ-исследований, которые они будут проходить в частных или федеральных клиниках.

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