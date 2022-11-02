Заммэра Ракова: в электронной медкарте москвичей теперь появятся снимки лучевых исследований из частных и федеральных клиник

В ЭМК пациентов появится новая информация На портале правительства Москвы сообщается, что пациентам городских больниц города теперь будут доступны результаты КТ- и МРТ-исследований, которые они будут проходить в частных или федеральных клиниках.
В ЭМК пациентов появится новая информация На портале правительства Москвы сообщается, что пациентам городских больниц города теперь будут доступны результаты КТ- и МРТ-исследований, которые они будут проходить в частных или федеральных клиниках.
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