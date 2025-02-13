«Феерический дегенерат»: Зеленский оскорбил Трампа, назвав его переговоры с Путиным инфантильными

Андрей

И как вы это себе представляете? Закрытая территория размером с Францию из которой ни кто не может выехать и ни кто не может вьехать? И только российские полицейские силы в количестве 700 тысяч человек, такую цифру назвали специалисты, плюс тысяч 300 вооруженные силы и военные базы? З0 миллионов человек в разрушенной стране без энергетики и промышленности. Ну может быть нам им хотя бы землянки помочь построить? И эта территория будет называться Россия?