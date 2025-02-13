БлокнотРУ Глава Украины дал пространное интервью The Guardian. Судя по нему, он в полном отчаянии.
«Феерический дегенерат»: Зеленский оскорбил Трампа, назвав его переговоры с Путиным инфантильными
Комментарии
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ninikooo Митусова
Копец наркоше-мечется, как крыса, загнанная в угол.
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15 час.
М
Мария
А что Вы предлагаете? Отдать Украину под их военные базы? Это ещё дороже нам обойдётся. Кастрюль никто кормить не собирается. Сами будут харчеваться.
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15 час.
Андрей
И как вы это себе представляете? Закрытая территория размером с Францию из которой ни кто не может выехать и ни кто не может вьехать? И только российские полицейские силы в количестве 700 тысяч человек, такую цифру назвали специалисты, плюс тысяч 300 вооруженные силы и военные базы? З0 миллионов человек в разрушенной стране без энергетики и промышленности. Ну может быть нам им хотя бы землянки помочь построить? И эта территория будет называться Россия?
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13 час.
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