«Лица нет»: мрачный принц Уильям приехал к Кейт Миддлтон в больницу

О болезни принцессы распространяются панические слухи. Принца Уильяма засняли с мрачным выражением лица во время визита в больницуКоролевская семья приложила все усилия к тому, чтобы сообщить как можно меньше информации о болезни и госпитализации Кейт Миддлтон, но папарацци удалось подловить принца Уильяма, когда он посетил свою супругу в больнице.