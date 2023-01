Year of the Rabbit - Short-tailed Trading E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:ES1! JimHuangChicago CME: E-Mini Select Sector Futures ( CME_MINI:XAZ1! , CME:SOX1! , CME_MINI:BIO1! , CME_MINI:XAV1! , CME_MINI:XAB1! , CME_MINI:XAK1! , CME_MINI:XAI1! ) According to Chinese Zodiac, tigers are vigorous, daring, competitive and unpredictable.