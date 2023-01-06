Бастрыкин взял на контроль расследование гибели старейшего сотрудника БДТ Адиля Велимеева

Он умер 4 января после падения на льду. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил предварительные результаты расследования уголовного дела, возбуждённого после падения и гибели старейшего сотрудника БДТ Адиля Велимеева.
Он умер 4 января после падения на льду. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил предварительные результаты расследования уголовного дела, возбуждённого после падения и гибели старейшего сотрудника БДТ Адиля Велимеева.
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