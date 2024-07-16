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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

На заводе “Биохимик” выпустили аналог защищенного патентом препарата «Ксарелто»

На заводе “Биохимик” выпустили аналог защищенного патентом препарата «Ксарелто»

Завод «Биохимик», входящий в структуру фармкомпании «Промомед» выпустил в оборот пять партий препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) ривароксабан, аналога принадлежащего немецкой Bayer лекарства для профилактики инсульта «Ксарелто» Статья полностью.

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