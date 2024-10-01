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Столтенберг рассказал об ошибке НАТО на Украине

Столтенберг рассказал об ошибке НАТО на Украине

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на начала бы проведение специальной военной операции (СВО), если бы альянс предоставлял Украине больше оружия после 2014 года.

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