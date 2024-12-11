Правила поведения на Новогоднем корпоративе — то, что полезно знать

Фото: hampdenpark.co.uk То, что полезно знать о поведении на новогоднем корпоративе: HR-эксперт Светлана Семеренко поделилась семью важными правилами, которые помогут Вам не только насладиться праздником, но и произвести хорошее впечатление на коллег.
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