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Дикий Юг - Природа Юга России

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Правила поведения на Новогоднем корпоративе — то, что полезно знать

Правила поведения на Новогоднем корпоративе — то, что полезно знать

Фото: hampdenpark.co.uk То, что полезно знать о поведении на новогоднем корпоративе: HR-эксперт Светлана Семеренко поделилась семью важными правилами, которые помогут Вам не только насладиться праздником, но и произвести хорошее впечатление на коллег.

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