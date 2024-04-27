Эксперты назвали стимулы для развития органического производства

Органические продукты питания набирают популярность среди приверженцев здорового образа жизни. Производители органик-еды считают, что приоритет такого производства — достаточно затратного с точки зрения и материальных, и трудовых ресурсов — должен быть закреплен на федеральном уровне.
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