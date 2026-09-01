Лукашенко заявил о возвращении в мир массированной военной агрессии

Сильные мировые державы уже вмешиваются в дела других государств не только с помощью цветных революций и гибридных мер, но и с помощью массированной военной агрессии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября на заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке.