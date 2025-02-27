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Блохин — про заявление США о территориях Украины: американская школа переговоров

Блохин — про заявление США о территориях Украины: американская школа переговоров

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о стремлении вернуть Украине как можно больше территорий является попыткой надавить на Россию.

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