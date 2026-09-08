Что получает Россия от гибкой ШОС — и где заканчиваются её гарантии

На 26-м заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке утвердили 28 документов. Но устройство организации точнее объясняет другая арифметика.
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