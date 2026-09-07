СЕРГЕЙ КУРГИНЯН. НАСЛЕДИЕ ПОДЛИННОГО СЛУЖЕНИЯ: КТО БУДЕТ СТРОИТЬ РОССИЮ

Мир «эффективных менеджеров». На каких идеологемах стоял позднесоветский и ельцинский проект Каким интеллектуально-патриотическим ресурсом обладает Россия сегодня, и хватит ли его для реальных преобразованийО чем не могут договориться технократы и идеологи.