Миллион за комфорт: именно столько администрация Читы хочет потратить на ремонт туалета

Администрация городского округа «Город Чита» объявила электронный аукцион на текущий ремонт туалетной комнаты на втором этаже здания по улице Бутина, 39.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ задержала в З...
- ЛЛ «Мастер-план — эт...
- А «Кукурузники» вме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым