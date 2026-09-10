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Миллион за комфорт: именно столько администрация Читы хочет потратить на ремонт туалета

Миллион за комфорт: именно столько администрация Читы хочет потратить на ремонт туалета

Администрация городского округа «Город Чита» объявила электронный аукцион на текущий ремонт туалетной комнаты на втором этаже здания по улице Бутина, 39.

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