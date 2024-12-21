Людям нравится шоколад не только из-за вкуса — есть кое-что еще

Шоколад является самым распространенным кондитерским изделием в мире. Если не верите, попробуйте обратить внимание на свой обеденный стол или холодильник — с большой вероятностью, там есть шоколадный конфеты, торт, мороженое или другая еда с добавлением этого ингредиента.