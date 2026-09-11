Запуск 5G в России: текущий статус и возможности подключения

С 11 сентября 2026 года в России официально запущены первые коммерческие сети пятого поколения (5G). По данным Минцифры, на данный момент технология доступна около 10 миллионам человек в 16 городах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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