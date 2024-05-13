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Выбило фару: огромный грузовик сбил пешехода на челябинской трассе

Выбило фару: огромный грузовик сбил пешехода на челябинской трассе

В областной ГИБДД рассказали подробности смертельного происшествия.Трагедия на челябинской трассе: грузовик насмерть сбил пешехода.

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