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Кудашов про 2:3 от «Авангарда»: «Проигрывать и совершать такие ошибки «Автомобилист» пока не умеет выигрывать и целостно проводить всю игру»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов высказался после поражения от « Авангарда » (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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