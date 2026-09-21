«Это не внушает оптимизма»: Польша ищет «мясо» для войны с Россией

Почему в странах ЕС не хватает «патриотов», готовых умирать за свои идеи? Дмитрий Родионов Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Блинов Геворг Мирзаян Дмитрий Ежов Количество поляков, готовых защищать свою родину, не внушает оптимизма, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с министром обороны Италии Гуидо Крозетто.