Регуляторы США выдали разрешение Freeport LNG на возвращение к полноценной работе

Федеральная комиссия по энергетическому регулированию США (FERC) выдала разрешение американской компании Freeport LNG, занимающаяся производством и добычей сжиженного природного газа, на возвращение к полноценной работе, сообщает Reuters.
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