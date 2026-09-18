В Краснодаре пьяный посетитель сломал дверь супермаркета на 40 тыс. рублей

В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сломал автоматическую дверь на входе в супермаркет.
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