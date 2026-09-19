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Царьград

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"Не трогайте вы наше! Своё придумайте!": Великая Догилева сказала правду о российским кино

"Не трогайте вы наше! Своё придумайте!": Великая Догилева сказала правду о российским кино

Татьяна Догилева негодует из-за ремейков советских фильмов. Она призывает создателей к оригинальности: "Не трогайте наше! Придумайте своё!"Народная артистка России Татьяна Догилева, которой сегодня 69 лет, за почти полвека в профессии стала свидетелем нескольких эпох отечественного кино.

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