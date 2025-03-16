Жительница курского села Мартыновка в предсмертном дневнике просила о похоронах

Умершая в селе Мартыновка Суджанского района Курской области во время оккупации украинскими боевиками местная жительница в своем предсмертном дневнике просила родных организовать для нее похороны, если им удастся найти хотя бы часть ее останков.
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