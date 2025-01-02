Названа главная задача военных в зоне СВО в 2025 году

Глазунов: взятие новых территорий — главная задача ВС РФ в зоне СВО в 2025 году Взятие новые территорий в зоне специальной военной операции (СВО) под контроль станет главной задачей Вооруженных сил (ВС) РФ в 2025 году, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.