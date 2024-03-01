«Наши дети нам не принадлежат»: 7 цитат Хавьера Бардема о воспитании детей

1 марта знаменитому актеру исполняется 55 лет «Вики Кристина Барселона»Хавьер Бардем сыграл немало злодеев в кино, но в жизни и по отношению к своим детям он ведет себя как царь Тритон, роль которого он исполнил в фильме «Русалочка».