Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...
  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...
  • Boris Boriskov
    Губерниев ему срочно нужно за границу привык катятся хватит дома сиди вот поэтому он рвет и мечет   а Вяльбе молодецДмитрий Губерниев...

Фастовский о Немировски: «Он проповедует атакующий стиль игры. Именно такой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне»

Сегодня новосибирский клуб объявил о подписании с 46-летним специалистом контракта по схеме 1+1.  «Дэвид Немировски – специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх