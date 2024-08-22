🇲🇩🇩🇪 О визите Олафа Шольца в Молдавию В Кишинёв на один день приехал канцлер Германии Олаф Шольц, который провел встречу с президентом Майей Санду.
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🇲🇩🇩🇪 О визите Олафа Шольца в Молдавию В Кишинёв на один день приехал канцлер Германии Олаф Шольц, который провел встречу с президентом Майей Санду.
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