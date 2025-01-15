The American Conservative: США виноваты в срыве переговоров между РФ и Украиной Правительство Соединенных Штатов виновато в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в первые недели начала спецоперации, заявили журналисты издания The American Conservative.
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