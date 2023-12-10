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NYT: в Европе заявили об опасениях относительно выхода США из НАТО

NYT: в Европе заявили об опасениях относительно выхода США из НАТО

© AP Photo / samiyah Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Европе всерьез опасаются, что в случае прихода Трампа к власти он выведет Соединенные Штаты из НАТО, пишет NYT.

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