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Экс-генсек РФС Воробьев о пожеланиях «Зениту» на 2025-й: «Быть клубом с берегов Невы, а не с берегов Амазонки»

– Чего в 2025 году можно пожелать «Динамо»? – Найти современного Дюма, который напишет 30 лет спустя о выигрыше Кубка России и 50 лет спустя о чемпионстве в 2026 году.

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