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Каким может быть новое наступление ВС РФ на Украине: основные направления

Каким может быть новое наступление ВС РФ на Украине: основные направления

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский предположил, что российские войска вскоре перейдут в весенне-летнее наступление на Запорожскую, Сумскую и Харьковскую области.

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