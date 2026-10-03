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Политнавигатор

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Румынка Санду: придется разговаривать с Россией с позиции силы

Румынка Санду: придется разговаривать с Россией с позиции силы

Россия останется угрозой для Молдовы и после завершения СВО на Украине. Об этом на панели Хельскинского форума по безопасности заявила президент Молдовы с румынским паспортом Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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