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Живая Кубань

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Кубань привлекает деньги в туризм: что получит регион

Кубань привлекает деньги в туризм: что получит регион

Кубань привлекает деньги в туризм: что получит регионВ Краснодарском крае до конца 2030 года решили сохранить налоговые льготы для компаний, которые вкладываются в развитие санаториев, гостиниц и других объектов отдыха.

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