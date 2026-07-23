Кубань привлекает деньги в туризм: что получит регион

Кубань привлекает деньги в туризм: что получит регионВ Краснодарском крае до конца 2030 года решили сохранить налоговые льготы для компаний, которые вкладываются в развитие санаториев, гостиниц и других объектов отдыха.
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