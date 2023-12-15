Москвичам рассказали, в каких парках можно покататься с горок

РИАМО - 15 дек. В столичных парках культуры и отдыха начали работать горки. С большинства склонов все желающие могут прокатиться как на тюбинге, так и на ледянке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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