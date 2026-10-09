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RT Russia

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Силы ПВО ВС России сбили 505 украинских БПЛА над страной за ночь

Силы ПВО ВС России сбили 505 украинских БПЛА над страной за ночь

В Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили за ночь 505 украинских беспилотников над регионами страны.

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