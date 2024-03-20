Официальная информация!

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Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан 27 марта 2024 года запланирован прием заявлений на выделение квоты о выдаче разрешения на временное проживание от иностранных граждан и лиц без гражданства, состоящих на миграционном учете в г.

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