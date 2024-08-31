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Несекретные материалы

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Самая страшная битва Гражданской войны: как белые потеряли Крым

Самая страшная битва Гражданской войны: как белые потеряли Крым

За 10 дней ноября 1920 года в Перекопско-Чонгарской операции Красная Армия потеряла убитыми и ранеными 10 тысяч человек, хотя превосходство в живое силе и вооружении по сравнению с врангелевцами у нее было многократным.

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