Политика как он...
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Политика как она есть

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Офис Зеленского выступил с громким заявлением о выборах на Украине

Офис Зеленского выступил с громким заявлением о выборах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства и идти на второй срок, заявил в беседе с УНИАН глава офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Зеленский рассыпает бисер театральных приёмчиков в политике и имеет своих зрителей-лохов. Пора уже начинать снимать документальный видео-сериал  &quot;МАЙДАН: ДО и  После&quot;. Начиная со стажировки в США Юрченко, пальбы по референдуму в Донбассе, которая показательно преступно велась 8 (!) лет по манию Турчинова и Порошенко и МУС ухом не повёл. Всё сделать по лекалам к/ф &quot;Обыкновенный фашизм&quot; с закадровым голосов М.Ромма.
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