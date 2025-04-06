Офис Зеленского выступил с громким заявлением о выборах на Украине

Сергей Дмитриев

Зеленский рассыпает бисер театральных приёмчиков в политике и имеет своих зрителей-лохов. Пора уже начинать снимать документальный видео-сериал "МАЙДАН: ДО и После". Начиная со стажировки в США Юрченко, пальбы по референдуму в Донбассе, которая показательно преступно велась 8 (!) лет по манию Турчинова и Порошенко и МУС ухом не повёл. Всё сделать по лекалам к/ф "Обыкновенный фашизм" с закадровым голосов М.Ромма.