Президент Украины Владимир Зеленский должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства и идти на второй срок, заявил в беседе с УНИАН глава офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Офис Зеленского выступил с громким заявлением о выборах на Украине
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Зеленский рассыпает бисер театральных приёмчиков в политике и имеет своих зрителей-лохов. Пора уже начинать снимать документальный видео-сериал "МАЙДАН: ДО и После". Начиная со стажировки в США Юрченко, пальбы по референдуму в Донбассе, которая показательно преступно велась 8 (!) лет по манию Турчинова и Порошенко и МУС ухом не повёл. Всё сделать по лекалам к/ф "Обыкновенный фашизм" с закадровым голосов М.Ромма.
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