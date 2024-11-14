Российская армия зашла в Купянск

Геннадий Бережнов

До сих пор не можем до конца понять, что же действительно произошло. Видимо Подоляка там был, но ничего не понял и пишет то чего не понял. Как то кинулись без разведки "погуляли" всех подбили, а бойцы в окружении оказались. Это что?