Вчера российские военные неожиданным броском смогли зайти в Купянск, оставленный в после контрнаступления ВСУ в 2002 году.
Российская армия зашла в Купянск
Комментарии
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Геннадий Бережнов
До сих пор не можем до конца понять, что же действительно произошло. Видимо Подоляка там был, но ничего не понял и пишет то чего не понял. Как то кинулись без разведки "погуляли" всех подбили, а бойцы в окружении оказались. Это что?
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Там находятся ждуны( старшее поколение)..от хохлушки,у которой свекр ярый нацик......
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11 час.
Traveller
А что за к/наступление было в 2002 (!!!) году?
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11 час.
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