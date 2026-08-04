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Газета.ру

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Герман Греф: инвестиции в развитие курорта "Манжерок" превысили 200 млрд рублей

Герман Греф: инвестиции в развитие курорта "Манжерок" превысили 200 млрд рублей

Сбер активно инвестирует в развитие внутреннего туризма в России, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на совещании по развитию туристической отрасли, которое прошло 4 августа на курорте банка "Манжерок" на Алтае.

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