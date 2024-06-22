Андрей Афанасьев о пленных «азовцах»*: «Средний светский гражданин России в споре с ними проиграет»

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Комментарии
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М
ММ
СВО как Курская битва, где наши начали артподготовку за час до начала немецкого наступления! СВО начали днем раньше наступления хохлов. У них даже медали были заготовлены &quot;За взятие Крыма&quot;!
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8 час.
Meerflieger
А с ними не нужно спорить. На любом из них крови - на полноценную пулю в затылок.
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7 час.

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