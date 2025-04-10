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ФСБ рассекретила архивные документы о деятельности советских партизан в Крыму

ФСБ рассекретила архивные документы о деятельности советских партизан в Крыму

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило большой комплекс архивных документов о деятельности советских партизанских отрядов и подпольных организаций на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

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