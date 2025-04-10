ФСБ рассекретила архивные документы о деятельности советских партизан в Крыму

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило большой комплекс архивных документов о деятельности советских партизанских отрядов и подпольных организаций на территории региона в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии