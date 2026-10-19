Американка Одри Гилбрет рассмешила пользователей TikTok, сменив обувь на свадьбе. Появившись в голубом платье и массивных кроссовках ASICS, она создала вирусное видео с 13 млн просмотров, привлекая внимание к размеру обуви и вызывая множество шуток в сети.