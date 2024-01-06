Болгарам рассказали об их превращении во "второсортных европейцев"

Болгария отказалась строить атомную электростанцию в Белене. Выплатила России неустойку в 450 миллионов $. Отказались от газового хаба из России. Болгарские правители адекватные?

Александр Пятнистый

Андрей, разве отсутствие полное, притом, мозгов-это признак адекватности? Или ты в серьез считаешь, что у правительства Болгарии есть мозги?