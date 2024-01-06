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Болгарам рассказали об их превращении во "второсортных европейцев"

Граждане Болгарии превращаются во "второсортных европейцев". Соответствующее заявление сделал президент страны Румен Радев.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Болгария отказалась строить атомную электростанцию в Белене. Выплатила России неустойку в 450 миллионов $. Отказались от газового хаба из России. Болгарские правители адекватные?
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2 час.
Александр Пятнистый
Андрей, разве отсутствие полное, притом, мозгов-это признак адекватности? Или ты в серьез считаешь, что у правительства Болгарии есть мозги?
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1 час.

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