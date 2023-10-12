Долги по имуществу умерших жителей Читы хотят списывать спустя 3 года

В Чите хотят списывать долги по налогам на имущество, чей собственник погиб, по прошествии трех лет.В четверг депутаты комитета по налоговой и бюджетной политике гордумы Читы рассмотрели такое предложение, поступившее от городской администрации.
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