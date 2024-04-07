Союз дачников озвучил сумму подключения газа к дачам

В Подмосковье убраны ограничения на расстояние до границы участка и объем потребления газа.По данным Союза дачников, который озвучил стоимость подключения газа к дачам, в Подмосковье при подключении газа убраны ограничения на расстояние до границы участка и объем потребления голубого топлива, а власти сами без заявки занимаются такими работами.
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