Dead Rising Deluxe Remaster получит полный перевод на русский и новую графику — дата выхо...

Dead Rising Deluxe Remaster получит полный перевод на русский и новую графику — дата выхода ремейка культового зомби-экшенаИздатель и разработчик Capcom в ночь на 2 июля провёл презентацию Capcom Next: Summer 2024, на которой поделился подробностями Dead Rising Deluxe Remaster — обновлённой версии зомби-экшена Dead Rising, вышедшего 18 лет назад.