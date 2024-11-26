Рогов: бои в городе Курахово перекинулись в районы многоэтажной застройки

Российские военнослужащие продолжают продвижение в городе Курахово на западе ДНР. Подробности озвучил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.