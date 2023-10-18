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В индустриальном парке «Руднёво» открыли Центр анализа и разработок БАС

В индустриальном парке «Руднёво» открыли Центр анализа и разработок БАС

На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво» открылся Центр анализа и разработок, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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